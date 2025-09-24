Akzo Nobel Aktie
WKN 914188
ISIN NL0000009132
Akzo Nobel Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen zum dritten Quartal von 75 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lackehersteller vollziehe den notwendigen Übergang zu einem schlankeren Konzern, schrieb Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser sei dann besser an Wachstum bei niedrigeren Volumina angepasst. In den kommenden zwei bis drei Jahren könnten die Niederländer zudem das Geschäft mit Dekofarben veräußern./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus

Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
