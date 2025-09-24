DAX 24.211 +0,0%ESt50 5.666 +0,0%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,17 -0,2%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.750 +1,1%Euro 1,1616 +0,0%Öl 66,04 +0,1%Gold 4.058 -1,7%
Akzo Nobel Aktie

WKN 914188

ISIN NL0000009132

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

08:01 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen zum dritten Quartal von 75 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lackehersteller vollziehe den notwendigen Übergang zu einem schlankeren Konzern, schrieb Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser sei dann besser an Wachstum bei niedrigeren Volumina angepasst. In den kommenden zwei bis drei Jahren könnten die Niederländer zudem das Geschäft mit Dekofarben veräußern./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

08:01 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
23.10.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
22.10.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

dpa-afx Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet
dpa-afx Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral'
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie mit schwachem Start - Quartal enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro
dpa-afx BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Akzo Nobel von 'Sell' auf 'Buy'
