Akzo Nobel Aktie

WKN 914188

ISIN wurde kopiert
ISIN NL0000009132

Goldman Sachs Group Inc.

Akzo Nobel Buy

13:36 Uhr
Akzo Nobel Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 68 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent. Akzo profitiere aber wie BASF von einer Vormachtstellung in China./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

13:36 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:31 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
24.10.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

dpa-afx Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet
dpa-afx Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral'
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie mit schwachem Start - Quartal enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro
dpa-afx BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Akzo Nobel von 'Sell' auf 'Buy'
