Akzo Nobel Aktie
WKN 914188
ISIN NL0000009132
Akzo Nobel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 68 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent. Akzo profitiere aber wie BASF von einer Vormachtstellung in China./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|13:36
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:31
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|13:36
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:31
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|13:36
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:31
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG