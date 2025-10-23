DAX24.152 ±0,0%Est505.655 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1596 -0,2%Öl64,64 +0,5%Gold4.113 +0,5%
Kursentwicklung

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Vormittag

23.10.25 09:22 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
224,00 EUR 0,60 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 225,00 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 225,70 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 223,70 EUR. Bisher wurden heute 18.221 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 30,80 Prozent Luft nach oben. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,21 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 268,38 EUR an.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

TKMS-Aktie begeistert: Börsengang von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen - zeitweise über 100 Euro wert

Merz plädiert für zentrale europäische Börse - Zustimmung groß

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

