Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,42 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse anlässlich der anstehenden Berichtssaison der europäischen Börsenbetreiber von 260 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er bevorzuge aktuell die Aktien von Euronext und London Stock Exchange, schrieb Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Euronext biete bei günstiger Bewertung viele Wachstumschancen und bei den Briten machte der Experte langfristiges Wertpotenzial aus./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Hold
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
225,80 €
|Abst. Kursziel*:
8,50%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
225,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,55%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|25.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|25.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|07.05.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
