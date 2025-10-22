Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 224,20 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 224,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 223,70 EUR. Bei 225,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 63.167 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 31,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 206,00 EUR. Mit Abgaben von 8,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,21 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 268,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,03 EUR im Jahr 2025 aus.

