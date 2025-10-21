DAX24.294 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.982 ±-0,0%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.126 -5,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Kursentwicklung im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit angezogener Handbremse

21.10.25 16:08 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 223,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
224,10 EUR -0,20 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 223,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 225,40 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 223,40 EUR aus. Bei 225,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 84.106 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 31,50 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Abschläge von 7,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 268,38 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,03 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

TKMS-Aktie begeistert: Börsengang von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen - zeitweise über 100 Euro wert

Merz plädiert für zentrale europäische Börse - Zustimmung groß

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
08.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen