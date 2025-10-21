Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit angezogener Handbremse
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 223,80 EUR.
Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 223,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 225,40 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 223,40 EUR aus. Bei 225,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 84.106 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 31,50 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Abschläge von 7,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 268,38 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,03 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
