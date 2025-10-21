DAX24.276 +0,1%Est505.681 ±-0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagvormittag gefragt

21.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 224,40 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 224,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 225,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.725 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 31,15 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 206,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 8,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 268,38 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

TKMS-Aktie begeistert: Börsengang von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen - zeitweise über 100 Euro wert

Merz plädiert für zentrale europäische Börse - Zustimmung groß

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
