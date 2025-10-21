Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagvormittag gefragt

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 224,40 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 224,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 225,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.725 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 31,15 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 206,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 8,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 268,38 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

