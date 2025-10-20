DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.988 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,77 -0,9%Gold4.349 +2,3%
Aktienkurs aktuell

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag gefragt

20.10.25 16:08 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag gefragt

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 223,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
224,30 EUR 1,40 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 223,90 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 224,30 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 222,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.176 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 31,44 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 7,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 268,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

