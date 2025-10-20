DAX24.122 +1,2%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1653 -0,1%Öl61,13 -0,3%Gold4.256 +0,1%
Aktienkurs im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Montagmittag fester

20.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Montagmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 223,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
223,30 EUR 0,40 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 223,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 223,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 222,70 EUR. Bisher wurden heute 29.406 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 31,85 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 206,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,71 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 268,38 EUR angegeben.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse

