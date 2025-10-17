DAX23.876 -1,6%Est505.605 -0,8%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,45 -3,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,95 -0,1%Gold4.310 -0,4%
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Freitagmittag an Boden

17.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Freitagmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 222,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
221,40 EUR 0,40 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Börse legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 222,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 222,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 220,00 EUR. Bisher wurden heute 60.474 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,45 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 206,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 268,38 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr abgeworfen

Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für Deutsche Börse-Aktie

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Börse AG

