Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

16.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 222,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
222,30 EUR -3,20 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 222,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 222,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 167.131 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 24,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 206,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 7,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,21 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 268,38 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

