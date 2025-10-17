DAX23.905 -1,5%Est505.616 -0,6%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,43 -3,4%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.698 -1,8%Euro1,1674 -0,1%Öl61,03 ±0,0%Gold4.298 -0,7%
Sanofi-Medikament Rezurock bei EU-Arzneimittelbehörde durchgefallen

17.10.25 14:22 Uhr
Von Billy Gray

DOW JONES--Sanofi hat einen Rückschlag mit seinem Medikament Rezurock zur Behandlung der Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) erlitten. Der zuständige Ausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA hat eine negative Meinung zur Zulassung des Medikaments abgegeben. GvHD ist eine lebensbedrohliche Komplikation bei Patienten, die sich einer Stammzellentransplantation unterziehen.

Sanofi kündigte an, eine Neubewertung durch den Humanarzneimittelausschuss der EMA anzustreben. Der Konzern rechnet mit einer finalen Entscheidung in den kommenden Monaten. Rezurock ist bereits in 20 Ländern - darunter USA, Großbritannien und Kanada - für die Behandlung von Patienten ab zwölf Jahren zugelassen, wenn zwei vorherige Therapien gescheitert sind.

Sanofi teilte separat mit, dass der Ausschuss eine Zulassungsempfehlung für Wayrilz gegen die Bluterkrankung Immunthrombozytopenie abgegeben hat.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 08:23 ET (12:23 GMT)

