DAX 25.182 +1,3%ESt50 6.078 +0,7%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6035 +0,6%Nas 22.987 -0,4%Bitcoin 56.510 +0,2%Euro 1,1883 +0,0%Öl 68,70 -1,3%Gold 5.059 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir im Fokus
Top News
Lernen, traden & gewinnen: Das Börsenspiel Trading Masters ist gestartet! Lernen, traden & gewinnen: Das Börsenspiel Trading Masters ist gestartet!
Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA kauft Chips weg - kehrt der iKonzern zu Samsung zurück? Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA kauft Chips weg - kehrt der iKonzern zu Samsung zurück?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
79,34 EUR -3,19 EUR -3,87 %
STU
80,30 EUR -1,92 EUR -2,34 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 99,37 Mrd. EUR

KGV 12,92
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Neutral

15:51 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
79,34 EUR -3,19 EUR -3,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die künftige Konzernchefin Belen Garijo verfüge über viel Branchenexpertise und Erfahrung, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Da sie zudem lange bei Sanofi gearbeitet habe, sei sie bestens für die Führungsrolle beim französischen Pharmakonzern geeignet./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
79,03 €		 Abst. Kursziel*:
20,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
79,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,74%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

15:51 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:56 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx Staffelübergabe Sanofi-Aktie tiefer: Scheidende Merck-Chefin wechselt Pharmakonzern Sanofi-Aktie tiefer: Scheidende Merck-Chefin wechselt Pharmakonzern
Dow Jones Sanofi holt Merck-Chefin Garijo als CEO
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren bedeutet
TraderFox Sanofi: Gemischte Studiendaten bremsen Fantasie – warum der Markt trotzdem hinschaut
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Sanofi-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
dpa-afx Sanofi-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025 und weiteres profitables Wachstum geplant
dpa-afx ROUNDUP: Sanofi will weiter profitabel wachsen - Gewinnsprung 2025
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Benzinga Sanofi Shocker: CEO Paul Hudson Out As Board Demands &#39;Increased Rigor&#39;
Financial Times Sanofi replaces chief with Merck executive after R&D woes
Financial Times ‘I thought we’d be faster and I was wrong’: Sanofi chief defends R&D pivot
Benzinga Sanofi Found In Breach Of UK Pharmaceutical Marketing Code Over Beyfortus Claims
Benzinga Sanofi Plans Regulatory Submission For Investigational Drug For Rare Disease Despite Mixed Data From Pivotal Trials
MotleyFool Dynavax President and COO Sells 114,000 Shares on Sanofi Acquisition News
Zacks Sanofi Beats on Q4 Earnings, Expects Profitable Growth in 2026
Benzinga Sanofi Warns Dupixent Is Too Big To Replace As Patent Clock Ticks
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen