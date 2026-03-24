Sanofi Aktie
Marktkap. 93,34 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor dem am 23. April anstehenden Bericht zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Richard Vosser rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem soliden Jahresauftakt, wobei die erwartete Bestätigung der Jahresziele durch den Pharmakonzern die Konsensschätzungen untermauern dürfte. Vor den Zahlen dürfte der Fokus zunächst aber auf der Präsentation der detaillierten Daten zum Antikörper Amlitelimab aus den Studien Coast-1, Coast-2 und Shore liegen./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
79,38 €
|Abst. Kursziel*:
19,68%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
79,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,68%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|14:21
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:21
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|14:21
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital