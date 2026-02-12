Sanofi Aktie
Marktkap. 93,53 Mrd. EURKGV 12,92
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Richard Vosser wertete in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar Studiendaten zum Medikament Duvakitug leicht positiv. Bei der Anwendung gegen die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn ließen die Daten weiterhin auf eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen TL1A-Therapeutika schließen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
78,31 €
|Abst. Kursziel*:
21,31%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
78,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,00%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|16:41
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|16:41
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|16:41
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.