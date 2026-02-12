DAX 25.005 +0,8%ESt50 6.022 +0,7%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,7535 -0,7%Nas 22.543 +0,0%Bitcoin 57.155 -1,8%Euro 1,1836 -0,1%Öl 67,41 -1,7%Gold 4.870 -2,5%
Sanofi Aktie

78,51 EUR +0,66 EUR +0,85 %
STU
78,25 EUR +0,37 EUR +0,48 %
GVIE
Marktkap. 93,53 Mrd. EUR

KGV 12,92
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Neutral

16:41 Uhr
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Richard Vosser wertete in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar Studiendaten zum Medikament Duvakitug leicht positiv. Bei der Anwendung gegen die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn ließen die Daten weiterhin auf eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen TL1A-Therapeutika schließen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,31 €		 Abst. Kursziel*:
21,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
78,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,00%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen