Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar

17.10.25 14:21 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die neuen von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle gegen China sind aus seiner Sicht wirtschaftlich nicht verkraftbar. Auf die Frage, ob der kumulierte Gesamtzollsatz in Höhe von 157 Prozent für die Wirtschaft tragbar sei und was er für diese bedeute, sagte er: "Das ist nicht nachhaltig, aber so sieht die Zahl aus." Für die Wirtschaft sei das nicht tragfähig, sein Plan könne dennoch aufgehen, sagte Trump weiter in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News, das der Sender vorab auf X veröffentlichte. Er behauptete, dass China ihn dazu "gezwungen" habe.

Trump hatte vergangene Woche Extra-Zölle in Höhe von 100 Prozent ab dem 1. November auf chinesische Importe in die USA und weitere Ausfuhrkontrollen auf Softwareexporte in die Volksrepublik angedroht. Zuvor hatte Peking angekündigt, unter anderem seine Exportkontrollen auf seltene Erden erweitern zu wollen. Firmen sollen für die Ausfuhr von dann 12 der für die Industrie wichtigen 17 Metalle eine Genehmigung benötigen. Das Inkrafttreten fällt je nach Maßnahme in den November beziehungsweise Dezember.

Mit Spannung wird daher ein Treffen zwischen Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping in Südkorea erwartet, das zuletzt für Ende Oktober angesetzt war. Im Gespräch mit Fox News bekräftigte der US-Präsident: "Wir werden uns in ein paar Wochen treffen."/ngu/DP/jha