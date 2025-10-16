Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Die Aktie von Deutsche Börse hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 225,20 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 225,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 225,80 EUR an. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 224,40 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.602 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 30,68 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 206,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 9,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 268,63 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,02 EUR je Aktie belaufen.

