Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 226,20 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 226,20 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 224,70 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.064 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.
Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 30,11 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 8,93 Prozent sinken.
Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,21 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 268,63 EUR an.
Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,03 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie
Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für Deutsche Börse-Aktie
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen