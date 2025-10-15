DAX24.201 -0,2%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.803 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1622 +0,1%Öl62,29 ±0,0%Gold4.200 +1,4%
So entwickelt sich Deutsche Börse

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

15.10.25 16:08 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 226,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
226,30 EUR -3,70 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 226,20 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 224,70 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.064 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 30,11 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 8,93 Prozent sinken.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,21 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 268,63 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,03 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

