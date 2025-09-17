Börse Frankfurt: Pluszeichen im DAX

Index-Performance im Blick

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:09 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 1,21 Prozent auf 23.642,78 Punkte an. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,054 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,933 Prozent höher bei 23.577,06 Punkten in den Handel, nach 23.359,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 23.557,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 23.690,47 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,599 Prozent nach. Vor einem Monat, am 18.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.314,77 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.06.2025, wurde der DAX mit 23.317,81 Punkten berechnet. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, bei 18.711,49 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,07 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24.639,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18.489,91 Zählern.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 4,60 Prozent auf 27,04 EUR), SAP SE (+ 3,84 Prozent auf 226,05 EUR), Sartorius vz (+ 3,83 Prozent auf 207,20 EUR), Infineon (+ 3,61 Prozent auf 33,83 EUR) und Siemens Energy (+ 3,33 Prozent auf 95,06 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Continental (-20,12 Prozent auf 58,30 EUR), Beiersdorf (-2,17 Prozent auf 91,06 EUR), Deutsche Bank (-1,56 Prozent auf 30,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,21 Prozent auf 97,84 EUR) und Deutsche Börse (-1,00 Prozent auf 228,50 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2.365.385 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 245,672 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

2025 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net