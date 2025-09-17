Börse Frankfurt: Pluszeichen im DAX
Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Werte in diesem Artikel
Um 12:09 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 1,21 Prozent auf 23.642,78 Punkte an. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,054 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,933 Prozent höher bei 23.577,06 Punkten in den Handel, nach 23.359,18 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 23.557,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 23.690,47 Zähler.
So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,599 Prozent nach. Vor einem Monat, am 18.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.314,77 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.06.2025, wurde der DAX mit 23.317,81 Punkten berechnet. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, bei 18.711,49 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,07 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24.639,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18.489,91 Zählern.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 4,60 Prozent auf 27,04 EUR), SAP SE (+ 3,84 Prozent auf 226,05 EUR), Sartorius vz (+ 3,83 Prozent auf 207,20 EUR), Infineon (+ 3,61 Prozent auf 33,83 EUR) und Siemens Energy (+ 3,33 Prozent auf 95,06 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Continental (-20,12 Prozent auf 58,30 EUR), Beiersdorf (-2,17 Prozent auf 91,06 EUR), Deutsche Bank (-1,56 Prozent auf 30,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,21 Prozent auf 97,84 EUR) und Deutsche Börse (-1,00 Prozent auf 228,50 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2.365.385 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 245,672 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf
2025 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
