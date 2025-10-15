DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.288 +0,2%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Nas22.507 -0,1%Bitcoin95.230 -2,4%Euro1,1637 +0,2%Öl62,13 -0,2%Gold4.195 +1,3%
London will Kiew monatlich Tausende Abfangdrohnen liefern

15.10.25 19:04 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Großbritannien will gemeinsam mit der Ukraine verbesserte Abfangdrohnen entwickeln. Diese sollen dann massenhaft im Vereinigten Königreich produziert und zu Tausenden jeden Monat an die Ukraine abgegeben werden, sagte der britische Verteidigungsminister John Healey bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinen Amtskollegen aus Deutschland und der Ukraine, Boris Pistorius (SPD) und Denys Schmyhal, während des Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Das Vereinigte Königreich habe in diesem Jahr bereits 85.000 Drohnen für die Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg an die Ukraine abgegeben, so Healey weiter.

Von der Entwicklung der neuen als "Octopus" bezeichneten Abfangdrohnen wollen auch die Briten für ihre Verteidigung profitieren, wie Healey betonte. "Das ist eine Möglichkeit, die Innovation aus der Ukraine und die unmittelbare Kampferfahrung vom Schlachtfeld mit dem modernen Design und den Massenproduktionstechniken zu verbinden, die wir aus Großbritannien einbringen können", sagte der Brite.

"Wir erhöhen den Druck auf Putin, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich", fügte Healey mit Verweis auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin hinzu. London habe dazu auch 92 weitere Sanktionen gegen die russische Energiebranche, Ölkonzerne und Rüstungszulieferer verhängt, so der Labour-Politiker./cmy/DP/jha