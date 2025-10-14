Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 230,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 230,00 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 73.565 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Bei einem Wert von 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 10,43 Prozent wieder erreichen.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,21 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 268,63 EUR an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

