Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteuert sich am Nachmittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 227,80 EUR.
Das Papier von Deutsche Börse konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 227,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 231,30 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 132.192 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 29,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 206,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 10,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,21 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 268,63 EUR aus.
Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,04 EUR je Aktie.
