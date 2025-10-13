Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse legt am Montagvormittag zu
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 228,10 EUR zu.
Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 228,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 228,10 EUR. Bei 228,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 9.076 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.
Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,02 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 206,00 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 9,69 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,21 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 268,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,09 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
