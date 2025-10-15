Der Automobilhersteller will Milliarden von Dollar in die Produktion von Jeeps, Pickups und Dodge-SUV in den Vereinigten Staaten investieren. Dies sei die größte Einzelinvestition in der Konzerngeschichte, teilte Stellantis mit und kündigte an, bis zum Ende des Jahrzehnts 13 Milliarden US-Dollar zu investieren, um fünf neue Fahrzeugmodelle und einen neuen Vierzylindermotor auf den Markt zu bringen.

Wer­bung Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 01:58 ET (05:58 GMT)