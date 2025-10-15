DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.286 +0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,6%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.802 -0,8%Euro1,1624 +0,1%Öl62,23 -0,1%Gold4.190 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- DroneShield, Stellantis, CATL, Netflix im Fokus
Top News
Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030 Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030
DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende? DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Chipsausrüster ASML bestätigt Ausblick - zurückhaltend für 2026

15.10.25 07:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
874,50 EUR 27,40 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Chipausrüster ASML (ASML NV) hat seine Prognosen für das laufende Jahr bekräftigt. Das Unternehmen erwarte ein starkes viertes Quartal, sagte Unternehmenschef Christophe Fouquet am Mittwoch laut einer Mitteilung. Der Umsatz soll in den letzten drei Monaten des Gesamtjahres 2025 zwischen 9,2 und 9,8 Milliarden Euro liegen. Für die Bruttomarge werde 51 bis 53 Prozent angepeilt. ASML setzt dabei weiterhin auf die Künstliche Intelligenz (KI) als Wachstumstreiber.

Wer­bung

In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um gut zwei Prozent auf 7,5 Milliarden Euro zurück, wie der Hersteller von Lithographiesystemen im niederländischen Veldhoven mitteilte. Die Bruttomarge sank von 53,7 im zweiten Quartal auf 51,6 Prozent, fiel damit aber besser aus als von Analysten erwartet. Das Neugeschäft ging auf 5,4 Milliarden Euro zurück, nach 5,5 Milliarden Euro im Vorquartal. Damit übertraf ASML aber die Erwartungen der Analysten.

ASML, dessen Maschinen zur Herstellung von Halbleitern benötigt werden, sieht sich derzeit Exportrestriktionen nach China für seine neuesten Maschinen ausgesetzt. Zudem kämpfen große Chiphersteller wie Intel oder Samsung mit Problemen.

Für das kommende Geschäftsjahr, das ASML als Wachstumsjahr in Aussicht gestellt hatte, zeigte sich Konzernchef Fouquet zurückhaltend. So sehe man anhaltend starke Entwicklungen bei den Kunden aus der KI-Branche. Gleichzeitig erwarte das Unternehmen, dass die Nachfrage in China und damit auch der Gesamtumsatz in dem asiatischen Land 2026 deutlich zurückgehen werde. "Wir gehen nicht davon aus, dass der Gesamtumsatz 2026 unter dem von 2025 liegen wird." Weitere Details zu 2026 will das Unternehmen im Januar bekannt geben./mne/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
13.10.2025ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025ASML NV BuyUBS AG
01.10.2025ASML NV BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025ASML NV BuyUBS AG
01.10.2025ASML NV BuyUBS AG
30.09.2025ASML NV BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.10.2025ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
25.09.2025ASML NV HaltenDZ BANK
16.09.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
04.09.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen