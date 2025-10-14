ASML NV Aktie
Marktkap. 327,14 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hätten die sich bereits im September im Aktienkurs reflektierte Verbesserung des Marktumfelds bestätigt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Besonders positiv hob er den starken Auftragseingang hervor./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.000,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
877,30 €
|Abst. Kursziel*:
13,99%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
875,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,23%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
826,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|11:06
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|11:06
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital