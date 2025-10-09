DAX 24.558 -0,2%ESt50 5.621 -0,1%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,82 +1,7%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.833 -0,4%Euro 1,1583 +0,1%Öl 64,53 -1,1%Gold 4.000 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dreht ins Minus -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit
Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
842,00 EUR -5,60 EUR -0,66 %
STU
785,45 CHF -5,58 CHF -0,71 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 330,16 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

Goldman Sachs Group Inc.

ASML NV Buy

12:21 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
842,00 EUR -5,60 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 935 Euro belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster gehöre zu den Profiteuren der Künstlichen Intelligenz, schrieb Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gegenwärtigen Erwartungen an das kommende Jahr erschienen vor diesem Hintergrund erreichbar./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
935,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
842,40 €		 Abst. Kursziel*:
10,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
842,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,05%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
811,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

12:21 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 ASML NV Buy UBS AG
01.10.25 ASML NV Buy UBS AG
30.09.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Frühe Anlage EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag
MotleyFool Prediction: ASML Stock Will Soar Over the Next 10 Years. Here's 1 Reason Why.
Benzinga ASML Taps Insider Marco Pieters To Lead Technology In AI Era
Benzinga ASML Stock Falls As US Lawmakers Scrutinize China Dealings
Zacks ASML Holding vs. Texas Instruments: Which Semi Stock Has an Edge?
Zacks ASML (ASML) Declines More Than Market: Some Information for Investors
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on ASML Holding NV?
Zacks ASML (ASML) Rises Higher Than Market: Key Facts
Benzinga What the Options Market Tells Us About ASML Holding
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen