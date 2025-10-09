ASML NV Aktie
Marktkap. 330,16 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 935 Euro belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster gehöre zu den Profiteuren der Künstlichen Intelligenz, schrieb Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gegenwärtigen Erwartungen an das kommende Jahr erschienen vor diesem Hintergrund erreichbar./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
935,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
842,40 €
|Abst. Kursziel*:
10,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
842,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,05%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
811,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|12:21
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
