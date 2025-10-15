AKTIE IM FOKUS: ASML nach Zahlen deutlich im Plus
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von ASML (ASML NV) haben im frühen Handel am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen auf die Zahlen zum dritten Quartal reagiert. Zuletzt gewann das Technologie-Schwergewicht 3,3 Prozent auf 874,50 Euro. Die Aktie befindet sich bereits seit Anfang September im Aufwind und hat seitdem um über 40 Prozent zugelegt.
Nach Ansicht der Analysten von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) bestätigen die Zahlen zum dritten Quartal das verbesserte Marktumfeld, das sich in dem jüngsten Anstieg der Aktie angedeutet habe. Entscheidend sei der Anstieg der Aufträge, der die Konsensschätzungen deutlich übertroffen habe.
Das Unternehmen habe zwar keine Prognose für das kommende Jahr abgegeben, aber angedeutet, dass die Umsätze nicht unter denen dieses Jahres liegen werden. Befürchtungen eines enttäuschenden Geschäftsverlaufs 2026 seien damit nicht wahr geworden.
Mit dem Kursanstieg in den vergangenen Wochen nähert sich das Papier nach einem Jahrestief von 508 Euro infolge der Kapriolen am Aktienmarkt nach den Zollankündigungen von Donald Trump im April wieder dem im Sommer 2024 erreichten Rekordniveau. Damals hatte das Papier zeitweise mehr als 1.000 Euro gekostet.
ASML ist mit einer Marktkapitalisierung von knapp 340 Milliarden Euro das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Eurozone. Nummer zwei ist nach einem Kurssprung infolge der Quartalszahlen der französische Luxusgüterkonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) (299 Mrd Euro). Nummer drei ist der deutsche Softwarehersteller SAP (SAP SE) mit 287 Milliarden Euro.
ASML hatte früher einmal zum Philips-Konzern gehört und wurde 1995 von diesem an die Börse gebracht. Für Investoren der ersten Stunde hat sich das Engagement voll ausgezahlt. Der Kurs ist seitdem um fast das 700-fache gestiegen./mf/zb/stk
