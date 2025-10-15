DAX24.278 +0,2%Est505.631 +1,4%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,48 +0,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.734 -0,9%Euro1,1635 +0,2%Öl62,23 -0,1%Gold4.192 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich stärker -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Intel: 2026 wird ein neuer energieeffizienter GPU für KI-Rechenzentren eingeführt. Attacke auf NVIDIA und AMD? Intel: 2026 wird ein neuer energieeffizienter GPU für KI-Rechenzentren eingeführt. Attacke auf NVIDIA und AMD?
Zwischen Zollstreit und Zinshoffnungen: DAX leicht im Plus Zwischen Zollstreit und Zinshoffnungen: DAX leicht im Plus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

AKTIE IM FOKUS: ASML nach Zahlen deutlich im Plus

15.10.25 10:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
880,00 EUR 32,90 EUR 3,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von ASML (ASML NV) haben im frühen Handel am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen auf die Zahlen zum dritten Quartal reagiert. Zuletzt gewann das Technologie-Schwergewicht 3,3 Prozent auf 874,50 Euro. Die Aktie befindet sich bereits seit Anfang September im Aufwind und hat seitdem um über 40 Prozent zugelegt.

Wer­bung

Nach Ansicht der Analysten von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) bestätigen die Zahlen zum dritten Quartal das verbesserte Marktumfeld, das sich in dem jüngsten Anstieg der Aktie angedeutet habe. Entscheidend sei der Anstieg der Aufträge, der die Konsensschätzungen deutlich übertroffen habe.

Das Unternehmen habe zwar keine Prognose für das kommende Jahr abgegeben, aber angedeutet, dass die Umsätze nicht unter denen dieses Jahres liegen werden. Befürchtungen eines enttäuschenden Geschäftsverlaufs 2026 seien damit nicht wahr geworden.

Mit dem Kursanstieg in den vergangenen Wochen nähert sich das Papier nach einem Jahrestief von 508 Euro infolge der Kapriolen am Aktienmarkt nach den Zollankündigungen von Donald Trump im April wieder dem im Sommer 2024 erreichten Rekordniveau. Damals hatte das Papier zeitweise mehr als 1.000 Euro gekostet.

Wer­bung

ASML ist mit einer Marktkapitalisierung von knapp 340 Milliarden Euro das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Eurozone. Nummer zwei ist nach einem Kurssprung infolge der Quartalszahlen der französische Luxusgüterkonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) (299 Mrd Euro). Nummer drei ist der deutsche Softwarehersteller SAP (SAP SE) mit 287 Milliarden Euro.

ASML hatte früher einmal zum Philips-Konzern gehört und wurde 1995 von diesem an die Börse gebracht. Für Investoren der ersten Stunde hat sich das Engagement voll ausgezahlt. Der Kurs ist seitdem um fast das 700-fache gestiegen./mf/zb/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
11:06ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:06ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:06ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025ASML NV BuyUBS AG
01.10.2025ASML NV BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:06ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
25.09.2025ASML NV HaltenDZ BANK
16.09.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen