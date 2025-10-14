Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse stabilisiert sich am Vormittag

Deutsche Börse im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 228,20 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 228,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 228,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,80 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,80 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 4.659 Aktien.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 28,97 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 206,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 9,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 268,63 EUR.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,04 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

