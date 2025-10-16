ANALYSE-FLASH: UBS belässt Nordea auf 'Buy'
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea (Nordea Bank Abp Registered) nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn der skandinavischen Großbank habe die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Nächster Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag Anfang November werden./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordea
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordea
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Nordea AB
Analysen zu Nordea AB
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.07.2013
|Nordea AB kaufen
|UBS AG
|20.03.2013
|Nordea AB halten
|Exane-BNP Paribas SA
|10.12.2012
|Nordea AB underperform
|Exane-BNP Paribas SA
|28.11.2012
|Nordea AB underperform
|Exane-BNP Paribas SA
|20.11.2012
|Nordea AB underperform
|Exane-BNP Paribas SA
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.07.2013
|Nordea AB kaufen
|UBS AG
|31.07.2012
|Nordea AB outperform
|Cheuvreux SA
|19.07.2012
|Nordea AB buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|16.07.2012
|Nordea AB outperform
|Cheuvreux SA
|02.07.2012
|Nordea AB buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.03.2013
|Nordea AB halten
|Exane-BNP Paribas SA
|20.07.2012
|Nordea AB neutral
|Nomura
|19.07.2012
|Nordea AB neutral
|UBS AG
|27.06.2012
|Nordea AB neutral
|Nomura
|13.06.2012
|Nordea AB equal-weight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.12.2012
|Nordea AB underperform
|Exane-BNP Paribas SA
|28.11.2012
|Nordea AB underperform
|Exane-BNP Paribas SA
|20.11.2012
|Nordea AB underperform
|Exane-BNP Paribas SA
|25.10.2012
|Nordea AB underperform
|Exane-BNP Paribas SA
|25.10.2012
|Nordea AB reduce
|Nomura
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordea AB nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen