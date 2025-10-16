DAX24.155 -0,1%Est505.625 +0,4%MSCI World4.316 +0,3%Top 10 Crypto15,27 +0,3%Nas22.778 +0,5%Bitcoin95.152 +0,1%Euro1,1660 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Nordea auf 'Buy'

16.10.25 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,58 EUR 0,41 EUR 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea (Nordea Bank Abp Registered) nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn der skandinavischen Großbank habe die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Nächster Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag Anfang November werden./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

