ROUNDUP: Nordea kauft weitere Aktien zurück - Kurs auf Rekordhoch

16.10.25 11:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,65 EUR 0,48 EUR 3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.626,2 PKT 21,2 PKT 0,38%
Charts|News|Analysen

HELSINKI (dpa-AFX) - Die skandinavische Bank Nordea (Nordea Bank Abp Registered) will nach einem unerwartet gut gelaufenen Quartal weitere eigene Aktien zurückkaufen. Bis Ende des Jahres will sie eigene Anteile für 250 Millionen Euro erwerben, nachdem sie den im Juni angekündigten Rückkauf über ebenfalls 250 Millionen Euro im September abgeschlossen hatte. Analysten lobten die Zahlen. Zudem freuten sich die Investoren über den erneuten Erwerb eigener Anteile. Die Nordea-Aktie kletterte nach den Neuigkeiten vom Donnerstagmorgen auf ein Rekordhoch.

Zeitweise stieg ihr Kurs um mehr als vier Prozent auf 14,72 Euro und lag damit so hoch wie nie zuvor. Zuletzt lag sie noch mit knapp 2,8 Prozent im Plus und war damit immer noch stärkster Wert im EuroStoxx 50. Seit Ende 2024 zog der Kurs um rund 38 Prozent an. Damit schnitt das Papier deutlich besser als der EuroStoxx 50 ab. Im Vergleich zum Branchenindex Stoxx 600 Banks hinkt Nordea allerdings hinterher. Dieser legte im laufenden Jahr bisher rund 44 Prozent zu.

Das nun angekündigte Aktienrückkaufprogramm ist bereits das vierte in diesem Jahr. Mit dem Erwerb eigener Anteile steigt der rechnerische Anteil der verbleibenden Aktien. Der Schritt gilt daher als ein Mittel zur Kurspflege.

Außerdem bestätigte das Management seine Ziele für das laufende Jahr. So soll die Eigenkapitalrendite deutlich über der Marke von 15 Prozent liegen. Nach neun Monaten liegt dieser Wert bei 15,9 Prozent und damit trotz eines Rückgangs im Vergleich zu dem außerordentlich hohen Vorjahreswert deutlich über dem Zielwert.

Im dritten Quartal ging der Überschuss im Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld wegen der niedrigeren Zinsen erneut zurück - allerdings nicht so stark wie von Experten erwartet. Der Zinsüberschuss fiel um sechs Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro.

Der operative Gewinn sank um zwei Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro - auch bei dieser Größe schnitt die Bank besser ab, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Beim Überschuss verzeichnete die Bank einen Rückgang um drei Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro.

Das dritte Quartal sei für Nordea stark ausgefallen, urteilten die Analysten von Jefferies. Dies gelte für alle Kennziffern. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden.

Am 5. November will der Konzern bei einem Kapitalmarkttag neue Mittelfrist-Ziele vorstellen./stw/zb/mf/stk

Analysen zu Nordea AB

DatumRatingAnalyst
08.07.2013Nordea AB kaufenUBS AG
20.03.2013Nordea AB haltenExane-BNP Paribas SA
10.12.2012Nordea AB underperformExane-BNP Paribas SA
28.11.2012Nordea AB underperformExane-BNP Paribas SA
20.11.2012Nordea AB underperformExane-BNP Paribas SA
DatumRatingAnalyst
08.07.2013Nordea AB kaufenUBS AG
31.07.2012Nordea AB outperformCheuvreux SA
19.07.2012Nordea AB buySociété Générale Group S.A. (SG)
16.07.2012Nordea AB outperformCheuvreux SA
02.07.2012Nordea AB buySociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
20.03.2013Nordea AB haltenExane-BNP Paribas SA
20.07.2012Nordea AB neutralNomura
19.07.2012Nordea AB neutralUBS AG
27.06.2012Nordea AB neutralNomura
13.06.2012Nordea AB equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
10.12.2012Nordea AB underperformExane-BNP Paribas SA
28.11.2012Nordea AB underperformExane-BNP Paribas SA
20.11.2012Nordea AB underperformExane-BNP Paribas SA
25.10.2012Nordea AB underperformExane-BNP Paribas SA
25.10.2012Nordea AB reduceNomura

