Continental übertrifft im 3Q mit Marge und Cashflow Erwartungen

16.10.25 18:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
54,08 EUR 0,48 EUR 0,90%
DOW JONES--Continental hat im dritten Quartal 2025 sowohl mit der bereinigten EBIT-Marge als auch mit dem bereinigten Free Cashflow die Markterwartungen übertroffen. Wie der DAX-Konzern auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, lag die bereinigte EBIT-Marge mit rund 11,4 Prozent über den 9,5 Prozent, der in einem vom Unternehmen erhobenen Analystenkonsens ermittelt wurden. Der bereinigte Free Cashflow beläuft sich auf rund 0,2 Milliarden (Konsens 113 Millionen) Euro.

Den Konzernumsatz gab Conti mit rund 5,0 (Konsens 4,9) Milliarden Euro an. Im Unternehmensbereich Tires belief sich der Umsatz auf rund 3,5 (Konsens 3,5) Milliarden Euro und die bereinigte EBIT-Marge auf rund 14,3 (Konsens 13,0) Prozent. Hier habe sich insbesondere der Preis/Mix-Effekt im Vorjahresvergleich deutlich positiv entwickelt, so Conti. Zudem hätten das gut anlaufende Winterreifengeschäft und niedrigere Fixkosten zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen.

Der Unternehmensbereich Contitech erwirtschaftete einen Umsatz von rund 1,5 (Konsens 1,5) Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 6,6 (Konsens 4,6) Prozent.

Die Prognose für das Gesamtjahr hat den weiteren Angaben zufolge unverändert Bestand.

Die endgültigen Zahlen sollen am 6. November veröffentlicht werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 12:54 ET (16:54 GMT)

