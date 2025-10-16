Continental Aktie News: Continental am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 54,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 54,20 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,32 EUR aus. Bei 54,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 81.994 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,81 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 23,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,63 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,97 EUR je Continental-Aktie.

