ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

16.10.25 21:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
57,08 EUR 3,48 EUR 6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des Reifenkonzerns für das dritte Quartal. Für 2026 seien die Hannoveraner gut positioniert./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
20:51Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Continental BuyUBS AG
