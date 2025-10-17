Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Technik-Nation Deutschland

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Technik-Nation Deutschland:

"Wer sich im Militärbereich umsieht, stellt fest, dass die Innovationstreiber nicht die behäbigen Rüstungsgiganten sind, sondern die Start-ups, flexible, dem Neuen aufgeschlossene Unternehmen, die den Wandel als Chance begreifen. Sie adaptieren, wie die Kriegsführung sich rasant ändert. Das gilt analog für den Verbrenner im Auto: Naheliegend, dass die Großindustrie an ihm festhält, weil sie die Logistik hat, Neues aber kostet. Beim Alten ist die Rendite höher, dank abgeschriebener Investitionen. Doch wer so denkt, dem gehört die Vergangenheit, die Zukunft wird er verlieren. (...) Die Auto-Nation kappt den Anschluss an den Weltmarkt, weil sie auf das Alte setzt. Und CDU und CSU bestärken sie nach Kräften, statt sie vorwärtszutreiben und ihnen die passenden Bedingungen zu schaffen."/DP/jha