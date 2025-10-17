Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Venezuela/Trump

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Venezuela/Trump:

"Doch welche Rechte haben Venezolaner, deren Boote in die Luft gesprengt werden? Angeblich sind es Drogenschmuggler. In einem Rechtsstaat wird ermittelt, verhaftet, angeklagt und dann geurteilt. In dieser Reihenfolge. Niemand muss Mitleid mit Drogenbanden haben - wenn sie denn welchen sind. Aber auch für die übelsten Typen gelten Recht und Gesetz. Dass Wladimir Putin mutmaßlich innenpolitische Gegner umbringen lässt, ist im Übrigen auch kein Gegenargument, im Falle Venezuelas treffe es wenigstens die Richtigen. Unser Wertesystem, in dem die USA lange Zeit eine Vorbildrolle einnahmen, ist ja genau nicht das russische, sondern es stellt die Rechtsstaatlichkeit in den Mittelpunkt. Mit den Methoden von Trump geht mehr verloren als nur Vertrauen: nämlich das Recht."/DP/jha