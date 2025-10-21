DAX24.298 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.961 -0,1%Bitcoin94.794 -0,2%Euro1,1605 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.114 -5,6%
AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 weiter auf Talfahrt - Umbesetzungen im Vorstand

21.10.25 16:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
5,44 EUR -0,11 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Anlegern von ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) kommt die Machtübernahme durch den Mehrheitsaktionär MediaForEurope (MFE-MEDIAFOREUROPE) (MFE) am Dienstag nicht gut an. Nach der Mitteilung, dass der bisherige Finanzchef des Berlusconi-Konzerns neuer Vorstandschef wird, setzte der Kurs des SDAX-Mitglieds seine Talfahrt mit einem Abschlag von 2,2 Prozent auf 5,45 Euro fort. Nahe 5,40 Euro erreichten sie zwischenzeitlich das Niveau vom April, konnten sich dort aber zunächst stabilisieren.

Wer­bung

Marco Giordani übernimmt den Vorstandsvorsitz von Bert Habets, der für einen nahtlosen Übergang bis Jahresende beratend im Unternehmen tätig bleibt. Als weitere Umbesetzung wurde verkündet, dass der Posten des Finanzvorstands auf Interimsbasis von Bob Rajan übernommen wird, der von einem US-Beratungsunternehmen kommt. Er folgt auf Martin Mildner, dessen Vertrag erst Anfang September bis 2029 verlängert worden war. Zudem tritt Chief Operating Officer Markus Breitenecker von seinem Posten zurück.

Bis Ende August hatten die Aktien des deutschen Medienkonzerns noch von der Übernahme durch die Italiener profitiert, doch seither zeigt der Trend mit einem Rückschlag um mehr als ein Drittel steil bergab. Seit Anfang September ist klar, dass MediaForEurope durch einen großen Aktienkauf die 75-Prozent-Schwelle überschritten hat. Das Jahresplus der Papiere ist mittlerweile auf nur noch 10 Prozent geschrumpft./tih/he

