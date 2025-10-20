ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 5,59 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 5,59 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.920 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,53 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 52,73 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,051 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,46 EUR an.

Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. ProSiebenSat1 Media SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,755 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie etwas fester: Standorterklärung zu ProSiebenSat.1 veröffentlicht

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1: Prognoseschock beschleunigt den Absturz