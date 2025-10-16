ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 5,71 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 11:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 5,71 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 66.723 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 49,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,051 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,46 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 907,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 840,00 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,755 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1: Prognoseschock beschleunigt den Absturz

ProsiebenSat.1-Aktie fällt nach Analystenurteilen kräftig nach unten