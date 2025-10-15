ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochvormittag gesucht

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 5,79 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 5,79 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 5,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,75 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.728 Aktien.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Abschläge von 22,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,46 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,755 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

