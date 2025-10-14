ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 5,72 EUR.
Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 5,72 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,66 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.689 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,53 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Gewinne von 49,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 21,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,051 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,46 EUR.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,755 EUR im Jahr 2025 aus.
