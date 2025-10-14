ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 5,81 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 5,81 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,81 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.078 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,82 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 22,55 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 907,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 840,00 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 vorlegen. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,755 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

