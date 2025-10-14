DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.550 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,18 -1,9%Gold4.129 +0,5%
ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

14.10.25 16:08 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,73 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
5,70 EUR -0,05 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 5,73 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,66 EUR ab. Mit einem Wert von 5,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94.188 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 32,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,051 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,46 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,755 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
11.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

