ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,73 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 5,73 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,66 EUR ab. Mit einem Wert von 5,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94.188 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 32,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.
Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,051 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,46 EUR.
ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent verringert.
Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,755 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie
September 2025: Analysten sehen Potenzial bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie
ProSiebenSat.1: Prognoseschock beschleunigt den Absturz
ProsiebenSat.1-Aktie fällt nach Analystenurteilen kräftig nach unten
Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|18.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|17.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|18.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|17.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|11.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|26.03.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|28.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|04.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen