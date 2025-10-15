DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.305 +0,6%Top 10 Crypto14,96 -2,9%Nas22.673 +0,7%Bitcoin95.297 -2,3%Euro1,1636 +0,2%Öl61,87 -0,7%Gold4.192 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX schließt nach Richtungssuche schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Aktien Frankfurt Schluss: Dax nur leicht im Minus - Zinshoffnungen stützen

15.10.25 17:45 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax nur leicht im Minus - Zinshoffnungen stützen | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.181,4 PKT -55,6 PKT -0,23%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der zweiten Korrektur innerhalb einer Woche hat der DAX am Mittwoch nur leicht nachgegeben. Der deutsche Leitindex fiel um 0,23 Prozent auf 24.181,37 Punkte. "Mit der erfolgreichen Verteidigung der 24.000er-Marke hat der Dax seinen Schwächeanfall vom Freitag überstanden", resümierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.

Wer­bung

Stützend wirkten Hoffnungen auf sinkende Zinsen in den USA, nachdem Notenbankchef Jerome Powell die sich weiter eintrübenden Perspektiven am Arbeitsmarkt betont hatte. Zudem stellen sich in der politischen Krise Frankreichs die Sozialisten hinter Premier Sébastien Lecornu, um einen Sturz der Regierung zu verhindern.

Der Dax war am Dienstag zeitweise unter 24.000 Punkte gesackt. Eine erste Talfahrt hatte das Börsenbarometer bereits vor dem Wochenende erlebt, nachdem es noch am Donnerstag auf ein Rekordhoch von 24.771 Punkte geklettert war. Erneut eskalierende Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China verunsichern seither.

Der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen verlor am Mittwoch 0,96 Prozent auf 29.786,81 Punkte. "Solange der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ungelöst bleibt, kann selbst eine zunehmende Zinssenkungsfantasie die anhaltende Verunsicherung an den Märkten nicht vollständig ausgleichen", sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research./la/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:31Hot Stocks heute: Gold wird immer wieder hochgekauft - BASF vor Cashflow Schub
18:09Zwischen Zollstreit und Zinshoffnungen: DAX schließt Mittwochhandel mit leichten Abschlägen
17:58ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax nur leicht im Minus - Zinshoffnungen
17:57Mittwochshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter
17:45Aktien Frankfurt Schluss: Dax nur leicht im Minus - Zinshoffnungen stützen
16:16Family-Offices, Neobanken, Benko, Siemens, Hirntraining, Saftmarkt - das war Mittwoch, der 15.10.2025
15:57Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX am Nachmittag leichter
15:01Vorbild Rheinmetall - Was jetzt für die neue deutsche Rüstungsaktie spricht
mehr