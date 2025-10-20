ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagnachmittag verlustreich

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 5,56 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 5,56 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 95.543 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,53 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 18,99 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,051 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,755 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie etwas fester: Standorterklärung zu ProSiebenSat.1 veröffentlicht

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1: Prognoseschock beschleunigt den Absturz