ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,60 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,60 EUR an der Tafel. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,60 EUR aus. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,58 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.349 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 8,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,64 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,051 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,46 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,755 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

