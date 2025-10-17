DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 ±-0,0%Top 10 Crypto14,93 -3,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin93.180 +0,8%Euro1,1708 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu beendeter Regierungskrise in Frankreich

17.10.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu beendeter Regierungskrise in Frankreich:

"Politische Sitten und Mentalitäten halten sich besonders hartnäckig. Zu sehen ist das in Frankreich. Die Regierungswirren dort gehen letztlich auf den Umstand zurück, dass in der Nationalversammlung drei Blöcke - links, Macron-Mitte, rechts - einander neutralisieren. Das passt nicht zur Verfassung der Fünften Republik, die den Rechts-links-Kontrast per Mehrheitswahlrecht noch verschärft. Emmanuel Macron hat damit aufgeräumt, jetzt erhält er den Bumerang zurück: Um einen Misstrauensantrag von links wie rechts zu überstehen, musste der Präsident seine zentrale Rentenreform opfern. Der Verlier steht damit fest. Auch der Sieger? Das wäre die Sozialistische Partei: Sie erreicht die "Suspendierung" der Rentenreform. Dafür duldet sie Lecornus Regierung fürs Erste. In Deutschland hätten die Konservativen, die Liberalen und die Sozialdemokraten eine Koalition gebildet. In Frankreich passen solche Absprachen nicht zur Politkultur, in der jede(r) für sich kämpft und Präsident:in werden will."/DP/jha