DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.304 +0,1%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.630 -0,2%Bitcoin92.909 -2,3%Euro1,1687 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Continental im dritten Quartal profitabler als erwartet - Ausblick bestätigt

16.10.25 19:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
54,08 EUR 0,48 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat im dritten Quartal profitabler gewirtschaftet als am Markt erwartet. Bei einem Umsatz von rund 5,0 Milliarden Euro habe die operative Marge bezogen auf den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 11,4 Prozent gelegen, teilte der DAX-Konzern am Donnerstagabend mit. Am Markt sei im Schnitt nur eine Marge von 9,5 Prozent erwartet worden. Auch der Umsatz liege leicht über den Erwartungen der Analysten, hieß es weiter. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie im nachbörslichen Geschäft um gut zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

Wer­bung

Im wichtigen Reifengeschäft lag der Umsatz im dritten Quartal bei 3,5 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen. Die bereinigte Ebit-Marge dürfte mit rund 14,3 Prozent aber klar über der Markterwartung von 13 Prozent liegen. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich insbesondere der Preis/Mix-Effekt deutlich positiv entwickelt, hieß es zur Begründung. So seien negative Einflüsse aus niedrigeren Volumen, Wechselkurseffekten und Zollbelastungen nahezu komplett kompensiert worden. Zudem sei das Winterreifengeschäft gut angelaufen und die Fixkosten seien niedriger.

Auch bei ContiTech lag der Umsatz mit rund 1,5 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen. Die bereinigte Ebit-Marge lag aber mit rund 6,6 Prozent klar über den Erwartungen. Transformationsbedingte Einmaleffekte sowie die vor dem Hintergrund der anhaltend schwachen Industrienachfrage ergriffenen Maßnahmen führten zu einem Ergebnis deutlich über Vorjahresniveau, hieß es. Im September hatte der Konzern das Autozuliefergeschäft namens Aumovio abgespalten./jha/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Continental BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Continental KaufenDZ BANK
23.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
26.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen