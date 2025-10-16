DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.313 +0,2%Top 10 Crypto14,60 -4,1%Nas22.719 +0,2%Bitcoin94.260 -0,8%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
Aktienentwicklung

Continental Aktie News: Continental gewinnt am Donnerstagnachmittag

16.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 54,24 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
54,08 EUR 0,48 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 54,24 EUR zu. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,34 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 176.180 Continental-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 10,28 Prozent zulegen. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,63 EUR.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 EUR in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 5,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

