Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Continental

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 54,02 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 54,02 EUR ab. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 54,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97.916 Continental-Aktien.

Bei 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 9,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 41,46 EUR fiel das Papier am 06.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 23,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,15 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 68,63 EUR an.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

